Наразі не розповідають, які збитки від пожежі. Проте у компанії пообіцяли повернути людям гроші за посилки.
До теми У Харкові вщент згоріли позашляховик і легковик: припускають підпал – фото
"Нова пошта" компенсує людям вартість посилок
Причеп компанії загорівся в Жулянах на території терміналу "Нової Пошти". Пожежу швидко загасили рятувальники, але інші посилки постраждали.
Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно з оголошеною вартістю відправлення,
– зазначили у "Новій Пошті".
У пресслужбі "Нової Пошти" розповіли, що причеп загорівся через одну з посилок, яка була завантажена у автомобіль. Тому закликали людей "не відправляти заборонені для перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров'ю людей або іншим відправленням".
Пожежі в Україні: коротко
- 11 червня у центрі Львова на вулиці Личаківській під час руху загорівся трамвай. Усіх пасажирів евакуювали, тож ніхто не постраждав. Поки невідомо, що стало причиною пожежі.
- У Шевченківському районі Дніпра загорілася маршрутка – полум'я охопило весь її салон. У цей момент вона стояла на кінцевій зупинці.