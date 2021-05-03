Скоїв ДТП та тікали: під Києвом затримали п'яного водія та його друга – фото

Аварія за участю п'яних чоловіків сталася вночі 2 травня у центрі Вишневого під Києвом. Нетверезий водій на Skoda влетів у металеве огородження.

Зловмисник, який перебував за кермом іномарки, не тільки порушив правила дорожнього руху, але й намагався втекти з місця події. Хотів сховатися від правоохоронців і його товариш.

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Поліцейським довелося застосовувати проти чоловіків силу.

Що відомо про ДТП за участю Skoda у Вишневому



Легковик розтрощив металевий паркан / Фото "Києва оперативного"

Аварія трапилася близько 23:30 2 травня на перехресті вулиць Київська та Європейська.

Водій Skoda, який, за даними поліції, перебував за кермом нетверезим, не впорався з керуванням та влетів у металевий паркан.

Автівка та огородження отримали серйозні ушкодження, а ніхто з людей не постраждав.

Після удару чоловіки намагалися втекти з місця аварії, залишивши машину. Втім, свідками аварії стали працівники поліції охорони, які затримали водія та його товариша.

Через поведінку порушників поліцейським довелося використати стяжки. Обох порушників оформили за непокору законним вимогам правоохоронців. Крім того, відносно водія склали протокол за скоєння аварії та керування машиною напідпитку. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.



На руки обох чоловіків вдягнули стяжки / Фото "Києва оперативного"