Під Києвом зіткнулось 6 вантажівок: серед них транспорт Нацгвардії

На в’їзді до Києва зі сторони Борисполя 27 травня сталась масштабна ДТП – зіткнулись 6 вантажівок. У аварію потрапили й машини, які перевозили нацгвардійців.

Військовослужбовці не постраждали. Вони допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше.

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Що відомо про аварію

Відео ДТП оприлюднили в спільноті "Київ оперативний". Судячи з кадрів, одна з вантажівок сильно постраждала. Саме з цієї машини й витягували водія нацгвардійці, які опинились в епіцентрі події, адже їх 2 пасажирські вантажівки також потрапили у халепу.

Деталі

Як повідомляють "Вартові Еспресо", автомобілі стояли перед світлофором при в'їзді у Київ та чекали на "зелене". В цей момент, з невідомих причин, DAF на повній швидкості влетів у задню частину Renault.

За інерцією Renault ударив МАЗ Нацполіції, той наступний поліцейський МАЗ. Потім МАЗ ударив DAF.

Водія-винуватця ДТП затиснуло у кабіні – його діставали рятувальники за допомогою спецінструменту.

Як розповідають перехожі, водію близько 50 років. Його, у важкому стані, але притомного, забрала "швидка" до лікарні.

На щастя, більше ніхто не постраждав.

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