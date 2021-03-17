Під Переяславом на Київщині рибалки опинилися на відколотій крижині: відео

Джерело:ДСНС Київської області
Вдалу спецоперацію з порятунку 6 чоловіків, які опинилися у небезпеці, провели рятувальники 27 Державної пожежно-рятувальної частини з Переяслава.
Інформацію про надзвичайну подію працівники ДСНС отримали від самих рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася неподалік від берега Дніпра.
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6 рибалок не могли дістатися берега / Фото ДСНС Київської області
Бійці ДСНС, які прибули на місце події, сіли на човен, та за його допомогою доправили рибалок на берег. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео з місця порятунку рибалок на Київщині: