Під Переяславом на Київщині рибалки опинилися на відколотій крижині: відео

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Джерело:

ДСНС Київської області

Вдалу спецоперацію з порятунку 6 чоловіків, які опинилися у небезпеці, провели рятувальники 27 Державної пожежно-рятувальної частини з Переяслава.

Інформацію про надзвичайну подію працівники ДСНС отримали від самих рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася неподалік від берега Дніпра.

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На місце події виїхали медики швидкої та рятувальники. Втім, допомога лікарів нікому з чоловіків не знадобилась.

Що відомо про рибалок, які опинилися на крижині біля Переяслава


6 рибалок не могли дістатися берега / Фото ДСНС Київської області

  • Інцидент стався вдень 16 березня, коли 6 чоловіків ловили рибу у Дніпрі.
  • Раптом крижина, на якій перебували рибалки, відкололася та її почало відносити течією.
  • Чоловіки зуміли викликати собі допомогу.

Бійці ДСНС, які прибули на місце події, сіли на човен, та за його допомогою доправили рибалок на берег. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця порятунку рибалок на Київщині: