Заради хайпу в інстаграмі: підлітки помочились на лавочці в Києві – відео 18+

Інцидент стався на Пейзажній алеї 30 травня. Двоє дівчат-підлітків забажали популярності й вигадали зняти відео про те, як вони помочилися на одній з лавочок.
На вид дівчатам років 15 – 17. Відповідне відео вони виклали у своєму інстаграмі.
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Що відомо про інцидент
Одну з цих дівчат звати Александрою. Ім'я операторки та нібито ідейної натхненниці цього вчинку лишилося невідомим. Дівчина перейменувала свій акаунт в інстаграмі, тому знайти її не вдалось.
Найбільший курйоз в тому, що авторка вважає свою ідею унікальною та звинувачує знайому у "крадіжці".
Крім того, що вони по черзі помочилися на лавочці на Пейзажній алеї, підлітки ще й розважались цигарками.
Коли хочеться популярності, але ти більше нічого не вмієш як бути бидлом,
– підписали відео в телеграмі.
Тепер користувачі чекають на офіційні вибачення за свій вчинок.
Інцидент на Пейзажній алеї: відео