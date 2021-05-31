Заради хайпу в інстаграмі: підлітки помочились на лавочці в Києві – відео 18+

Інцидент стався на Пейзажній алеї 30 травня. Двоє дівчат-підлітків забажали популярності й вигадали зняти відео про те, як вони помочилися на одній з лавочок.

На вид дівчатам років 15 – 17. Відповідне відео вони виклали у своєму інстаграмі.

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Що відомо про інцидент

Одну з цих дівчат звати Александрою. Ім'я операторки та нібито ідейної натхненниці цього вчинку лишилося невідомим. Дівчина перейменувала свій акаунт в інстаграмі, тому знайти її не вдалось.

Найбільший курйоз в тому, що авторка вважає свою ідею унікальною та звинувачує знайому у "крадіжці".

Крім того, що вони по черзі помочилися на лавочці на Пейзажній алеї, підлітки ще й розважались цигарками.

Коли хочеться популярності, але ти більше нічого не вмієш як бути бидлом,

– підписали відео в телеграмі.

Тепер користувачі чекають на офіційні вибачення за свій вчинок.

Інцидент на Пейзажній алеї: відео