Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що чоловікові також оголосили про підозру. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Підозрюваний зумів втекти

За даними правоохоронців, підозрюваний "вчинив втечу з кімнати для затриманих Подільського УП ГУ НП у місті Києві".

Згідно з матеріалами слідства, вказаного чоловіка затримали 4 липня 2021 року за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, яке вчинили напередодні на території Подільського району столиці,

– мовиться у повідомленні.

У пресслужбі прокуратури розповіли, що "після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих".

"Однак, 6 липня підозрюваний вчинив втечу з-під варти, віджавши решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку", – розповіли правоохоронці.

Окрім того, "з'ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи".

"За результатами розшукових заходів 7 липня втікача затримали на даху однієї з будівель на території Подільського району", – розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять відразу у межах 2 статей: зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, та втеча з-під варти.

Зверніть увагу! Після втечі з СІЗО підозрюваний переховувався у трубі на даху житлового будинку. Упіймати чоловіка вдалося завдяки небайдужим мешканцям, які почули гуркіт на даху та зателефонували до поліції.

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