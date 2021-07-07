Втік з-під варти: підозрюваному у зґвалтуванні 13-річної дівчинки обрали запобіжний захід
У Києві чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернатива – внесення застави – не передбачена.
Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що чоловікові також оголосили про підозру. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Підозрюваний зумів втекти
За даними правоохоронців, підозрюваний "вчинив втечу з кімнати для затриманих Подільського УП ГУ НП у місті Києві".
Згідно з матеріалами слідства, вказаного чоловіка затримали 4 липня 2021 року за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, яке вчинили напередодні на території Подільського району столиці,
– мовиться у повідомленні.
У пресслужбі прокуратури розповіли, що "після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих".
"Однак, 6 липня підозрюваний вчинив втечу з-під варти, віджавши решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку", – розповіли правоохоронці.
Окрім того, "з'ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи".
"За результатами розшукових заходів 7 липня втікача затримали на даху однієї з будівель на території Подільського району", – розповіли у прокуратурі.
Досудове розслідування проводять відразу у межах 2 статей: зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, та втеча з-під варти.Зверніть увагу! Після втечі з СІЗО підозрюваний переховувався у трубі на даху житлового будинку. Упіймати чоловіка вдалося завдяки небайдужим мешканцям, які почули гуркіт на даху та зателефонували до поліції.
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