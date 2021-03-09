Працівники прокуратури Києва домоглися обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваної у жорстокому вбивстві 37-річної Святослави Петрової.

На засіданні Шевченківського районного суду служителі Феміди оголосили про рішення посадити подругу вбитої під варту на 2 місяці.

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Як і на початку слідства, правоохоронці вважають, що підозрювана вбила поліцейську через конфлікт, який виник між ними раптово.

З-за ґрат може вийти через 15 років

Якщо надалі затриману жінку не випустять з-під варти із застосуванням більш м'якого запобіжного заходу, ймовірну вбивцю можуть випустити на волю лише через 15 років. Саме такий термін ув'язнення загрожує їй у разі, якщо суд визнає її провину.

Втім, цілком ймовірно, що жінку визнають неосудною. Незабаром вона пройде психіатричну експертизу.

Подробиці вбивства поліцейської у Києві