Автомобіль належить засновнику сайту та Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua Владу Антонову, яка висвітлює аварії в столиці, а також опікується бездомними тваринами.

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Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, зокрема переглянули записи з камер відеоспостереження. Відтак встановили: вночі чоловік підійшов до авто із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив авто.

Ним виявився 22-річний чоловік. Якими були його мотиви, у поліції не повідомляють.

Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази,

– розповів Крищенко.

Слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.



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