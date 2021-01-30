На Київщині затримали учасників озброєної банди, які викрадали людей, вимагали гроші та вчиняли розбої. Її організував підполковник Служби безпеки України.

Джерело: пресслужба Нацполіції в Київській області

До банди рекетирів також входили 2 працівники оперативних підрозділів Національної поліції.

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Що відомо про злочини озброєної банди на Київщині

Злочинна банда складалася з 7 людей. Організатором був підполковник СБУ, а також свої функції виконували двоє співробітників Нацполіції.

Як повідомили у пресслужбі, бандитський план групи складався з кількох пунктів:

викрадення людей;

вимагання у них грошей;

скоєння розбійних нападів. Зокрема, зловмисники погрожували, що застосують насильств щодо інших потерпілих.

За попередньою інформацією, банда рекетирів вже встигла завдавати збитків на 5 мільйонів гривень.



Правоохоронці виявили гроші, зброю та різну техніку у зловмисників / Фото пресслужби Нацполіції

Що загрожує членам банди

За результатами досудового розслідування, поліція встановила 11 фактів злочинів, які скоїли члени озброєної банди.

Зловмисникам повідомлено про підозру за статтями:

"Бандитизм";

"Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

"Вимагання";

"Розбій";

"Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Наразі досудове розслідування Слідчим управлінням поліції Київщини завершено і обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду", – прокоментували в пресслужбі Нацполіції.

Зверніть увагу! Зловмисникам загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.