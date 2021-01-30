Підполковник СБУ організував банду рекетирів: викрадали людей та вимагали гроші

На Київщині затримали учасників озброєної банди, які викрадали людей, вимагали гроші та вчиняли розбої. Її організував підполковник Служби безпеки України.
Джерело: пресслужба Нацполіції в Київській області
До банди рекетирів також входили 2 працівники оперативних підрозділів Національної поліції.
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Злочинна банда складалася з 7 людей. Організатором був підполковник СБУ, а також свої функції виконували двоє співробітників Нацполіції.
Як повідомили у пресслужбі, бандитський план групи складався з кількох пунктів:
За попередньою інформацією, банда рекетирів вже встигла завдавати збитків на 5 мільйонів гривень.
Правоохоронці виявили гроші, зброю та різну техніку у зловмисників / Фото пресслужби Нацполіції
За результатами досудового розслідування, поліція встановила 11 фактів злочинів, які скоїли члени озброєної банди.
Зловмисникам повідомлено про підозру за статтями:
"Наразі досудове розслідування Слідчим управлінням поліції Київщини завершено і обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду", – прокоментували в пресслужбі Нацполіції.Зверніть увагу! Зловмисникам загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.