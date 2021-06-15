15 червня правоохоронці повідомили про підозру в розтраті майна державного оздоровчо-лікувального закладу директору приватної компанії. За даними слідства, чоловік спричинив державі збитків на 20 мільйонів гривень.

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Величезний комплекс "Журавушки" став занедбаним у 2008 році, коли його передали у довгострокову оренду приватній фірмі. Серед умов користування санаторієм було його повернення державі.

Замість дитячого табору – улюблене місце страйкболістів та дигерів

У той момент, коли санаторій передавали приватному підприємцю, там працювали непоганий дитячий табір та санаторій. Щорічно заклад відвідували тисячі людей.

Втім, заклад припинив свою роботу та простояв у покинутому стані фактично до 2017 року. Потім орендар почав руйнувати приміщення санаторію, аж доки правоохоронці не звернули увагу на його діяльність. Згодом майно комплексу було заарештовано. Втім, від будівель наразі не залишилося геть нічого.

Слідчі стверджують, що для прикриття своєї протиправної діяльності підприємець використовував інше підконтрольне йому товариство. Директору цієї фірми також повідомили про підозру у скоєнні злочину у серпні 2020 року.

Наразі будівлі "Журавушки" виглядають напівзруйнованими. Колись популярний дитячий табір перетворився у місце, де постійно збираються страйкболісти та дигери.

Якщо провину чоловіка визнають у суді, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Також служителі Феміди можуть конфіскувати майно зловмисника.