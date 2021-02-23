У Києві 23 лютого на вулиці Банковій зібрались люди, які підтримують Сергія Стерненка. Прохід до Офісу президента закрили правоохоронці.

Активісти зібрались на перехресті Інститутської і Банкової й потім рушили до місця протесту.

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Чому протестують

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років тюрми та конфіскації половини майна за "викрадення" керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича.

Чимало українців обурені рішенням суду й виходять на акції протесту у різних містах аби підтримати Стерненка.

Акція у Києві

У столиці активісти прийшли до Офісу президента, але до будівлі їх не пропускають правоохоронці.

Коротко про мітинги на підтримку Стерненка в інших містах

У Харкові на підтримку Стерненка зібрались близько сотні людей. Вони вийшли у центр міста з прапорами та плакатами "Вирок Стерненку – це вирок кожному з нас", "Волю Стерненку" тощо. Після короткого мітингу, активісти запалили фаєри й почали безперервно ходити пішохідними переходами.

За словами громадського діяча Романа Сініцина, у Житомирі на акції протесту вже відбулися затримання. Правоохоронці затримали людей , які під час акції протесту у центрі міста підпалили шини.

, які під час акції протесту у центрі міста підпалили шини. У Києві близько 20:00 в урядовому кварталі почали збиратися мітингувальники, а з ними й правоохоронці.

Акція на підтримку Стерненка у Києві: дивіться відео

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Правоохоронці стягнули багато автозаків до Офісу президента.