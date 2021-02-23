На підтримку Стерненка: на Банковій у Києві зібрались люди, їх не пропускають до ОП

Джерело:24 канал
У Києві 23 лютого на вулиці Банковій зібрались люди, які підтримують Сергія Стерненка. Прохід до Офісу президента закрили правоохоронці.
Активісти зібрались на перехресті Інститутської і Банкової й потім рушили до місця протесту.
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Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років тюрми та конфіскації половини майна за "викрадення" керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича.
Чимало українців обурені рішенням суду й виходять на акції протесту у різних містах аби підтримати Стерненка.
У столиці активісти прийшли до Офісу президента, але до будівлі їх не пропускають правоохоронці.
Акція на підтримку Стерненка у Києві: дивіться відео
Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу
Правоохоронці стягнули багато автозаків до Офісу президента.
Як повідомляє кореспондент 24 каналу, ситуація у столиці напружена. Протестувальники почали кидати у правоохоронців сніжками.
Зіткнення силовиків та активістів почалися просто під Офісом Президента. Це сталося після того, як у правоохоронців кинули запалений фаєр.
За попередньою інформацією, є постраждалі внаслідок зіткнень.