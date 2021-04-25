На вулиці Бойчука у Києві, в одному з підвалів, знайшли тіла двох людей. Виявили їх після того, як загасили пожежу.

У підвалі знайшли обгорілі тіла жінки і чоловіка. Про те, що у підвалі після гасіння виявили два трупи, рятувальники повідомили поліцію. Дивіться також В Одесі горів ресторан "Містер Кет": пожежу гасили 38 вогнеборців Пожежа у підвалі на Печерську: що відомо Сталося займання ввечері 24 квітня.

Спалах стався у підвалі багатоповерхівки на вулиці Бойчука.

На виклик про пожежу приїхали рятувальники і почали її ліквідовувати.

Після того, як вогонь вдалося приборкати, рятувальники знайшли у підвалі тіла двох мертвих людей.

За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом.

Тіла направили на експертизу, відтак точну причину смерті встановлять згодом.

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