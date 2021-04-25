У підвалі на Печерську сталася пожежа: знайшли тіла двох людей
На Печерську сталася пожежа у підвалі / Фото ілюстративне / 24 каналу
На вулиці Бойчука у Києві, в одному з підвалів, знайшли тіла двох людей. Виявили їх після того, як загасили пожежу.
Джерело:поліція Києва
У підвалі знайшли обгорілі тіла жінки і чоловіка. Про те, що у підвалі після гасіння виявили два трупи, рятувальники повідомили поліцію.
Дивіться також В Одесі горів ресторан "Містер Кет": пожежу гасили 38 вогнеборців
Пожежа у підвалі на Печерську: що відомо
- Сталося займання ввечері 24 квітня.
- Спалах стався у підвалі багатоповерхівки на вулиці Бойчука.
- На виклик про пожежу приїхали рятувальники і почали її ліквідовувати.
- Після того, як вогонь вдалося приборкати, рятувальники знайшли у підвалі тіла двох мертвих людей.
- За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом.
- Тіла направили на експертизу, відтак точну причину смерті встановлять згодом.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих.
Пожежі в Україні: останні випадки
- У Харкові вночі 24 квітня на автомобільній стоянці спалахнула пожежа. У результаті загорілись 4 машини, з людей, на щастя, ніхто не постраждав.
- У Київському районі Одеси 23 квітня приблизно о 3 годині ночі загорівся ресторан "Містер Кет". Вогонь виник на кухні через несправність фритюрниці.
- У Львові 22 квітня трапилась пожежа на території Національного музею "Тюрма на Лонцького". Приміщення музею зазнало значних втрат, а унікальні екпонати опинились під загрозою знищення.
Поділитися новиною