У підвалі на Печерську сталася пожежа: знайшли тіла двох людей

На вулиці Бойчука у Києві, в одному з підвалів, знайшли тіла двох людей. Виявили їх після того, як загасили пожежу.
У підвалі знайшли обгорілі тіла жінки і чоловіка. Про те, що у підвалі після гасіння виявили два трупи, рятувальники повідомили поліцію.
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- Сталося займання ввечері 24 квітня.
- Спалах стався у підвалі багатоповерхівки на вулиці Бойчука.
- На виклик про пожежу приїхали рятувальники і почали її ліквідовувати.
- Після того, як вогонь вдалося приборкати, рятувальники знайшли у підвалі тіла двох мертвих людей.
- За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом.
- Тіла направили на експертизу, відтак точну причину смерті встановлять згодом.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих.
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