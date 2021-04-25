У підвалі на Печерську сталася пожежа: знайшли тіла двох людей

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Джерело:

поліція Києва

На вулиці Бойчука у Києві, в одному з підвалів, знайшли тіла двох людей. Виявили їх після того, як загасили пожежу.

У підвалі знайшли обгорілі тіла жінки і чоловіка. Про те, що у підвалі після гасіння виявили два трупи, рятувальники повідомили поліцію. 

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Пожежа у підвалі на Печерську: що відомо

  • Сталося займання ввечері 24 квітня. 
  • Спалах стався у підвалі багатоповерхівки на вулиці Бойчука. 
  • На виклик про пожежу приїхали рятувальники і почали її ліквідовувати.
  • Після того, як вогонь вдалося приборкати, рятувальники знайшли у підвалі тіла двох мертвих людей.
  • За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом.
  • Тіла направили на експертизу, відтак точну причину смерті встановлять згодом.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих. 

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