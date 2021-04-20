Поруч із невідомими: у Києві під'їзді будинку знайшли 3-річну дівчинку – відео

Правоохоронці намагаються встановити особу маленької дівчинки, яку патрульні знайшли поруч із двома дорослими в під'їзді багатоповерхівки. Із малечею перебували двоє дорослих, які, ймовірно, перебували під наркотиками.

Поліцейські стверджують, що дорослі не змогли підтвердити, що є родичами дівчинки. Тому малечу передали ювенальним інспекторам та районній службі у справах дітей та сім'ї.

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У жінки та чоловіка, які були поруч з дитиною, знайшли сильнодійні препарати.

Що відомо про маленьку дівчинку, яку знайшли під'їзді Києва

Патрульним про перебування малечі та підозрілих дорослих розповіла мешканка будинку на вулиці Академіка Заболотного.

Правоохоронці, які прибули на місце події, побачили 40-річного чоловіка та молодшу від неї на 2 роки жінку. Вони виявилися мешканцями Київщини.

У чоловіка поліцейські вилучили лікарські препарати та довідку на їх видачу. Поліцейські перевіряють законність видачі документів на купівлю пігулок.

Дорослі не змогли документально підтвердити свою спорідненість з дитиною. За їх словами, у дівчинки нема свідоцтва про народження.

За фактом вилучення медпрепаратів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання та придбання психотропних речовин без мети збуту. Також поліцейські можуть відкрити провадження щодо неналежного виконання батьківських обов'язків.

Наразі слідчі намагаються встановити, що саме жителі Київщини робили у столиці, а також з'ясувати їх родинні зв'язки з дівчинкою.

Дивіться відео поліції про дівчинку, яку знайшли у під'їзді багатоповерхівки у Києві: