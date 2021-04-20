Поруч із невідомими: у Києві під'їзді будинку знайшли 3-річну дівчинку – відео

Джерело:поліція Києва
Правоохоронці намагаються встановити особу маленької дівчинки, яку патрульні знайшли поруч із двома дорослими в під'їзді багатоповерхівки. Із малечею перебували двоє дорослих, які, ймовірно, перебували під наркотиками.
Поліцейські стверджують, що дорослі не змогли підтвердити, що є родичами дівчинки. Тому малечу передали ювенальним інспекторам та районній службі у справах дітей та сім'ї.
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За фактом вилучення медпрепаратів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання та придбання психотропних речовин без мети збуту. Також поліцейські можуть відкрити провадження щодо неналежного виконання батьківських обов'язків.
Наразі слідчі намагаються встановити, що саме жителі Київщини робили у столиці, а також з'ясувати їх родинні зв'язки з дівчинкою.
Дивіться відео поліції про дівчинку, яку знайшли у під'їзді багатоповерхівки у Києві: