Чергова аварія сталася у Києві 12 березня на проспекті Павла Тичини. Водій універсалу не встиг загальмувати перед дівчиною-підлітком, яка вийшла на дорогу несподівано для нього.

За попередніми даними, внаслідок удару дівчина не отримала травм. Її оглянули медики швидкої, після чого відпустили.

Дивіться також Смертельна ДТП у Польщі: 18 українців все ще перебувають у лікарнях

Поліцейські працюють на місці події та з'ясовують всі обставини ДТП.

Що відомо про аварію за участю школярки у Києві

Скоріш за все, ДТП сталася через сукупність факторів:

біля пішохідного переходу всупереч правилам дорожнього руху припаркувався величезний мікроавтобус, який перекрив огляд дороги для пішоходів і тротуару для водіїв;

дівчинка була одягнута у темні речі, що також погіршує видимість її автовласниками;

крім того, аварія сталася на засніженій дорозі: через це миттєво зупинити машину може бути досить важко, навіть попри маленьку швидкість.

Лише через те, що легковик їхав на невеликій швидкості, потерпіла обійшлася без травм.

Скоріш за все, поліцейські складуть адмінпротокол щодо водія про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП. Йому загрожуватиме до 340 гривень штрафу із ймовірним позбавленням прав.

Дивіться відео збиття дівчинки на Березняках у Києві: