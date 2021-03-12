На пішохідному переході: у Києві на Березняках легковик збив дитину

Джерело:24 канал
Чергова аварія сталася у Києві 12 березня на проспекті Павла Тичини. Водій універсалу не встиг загальмувати перед дівчиною-підлітком, яка вийшла на дорогу несподівано для нього.
За попередніми даними, внаслідок удару дівчина не отримала травм. Її оглянули медики швидкої, після чого відпустили.
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Скоріш за все, ДТП сталася через сукупність факторів:
Лише через те, що легковик їхав на невеликій швидкості, потерпіла обійшлася без травм.
Скоріш за все, поліцейські складуть адмінпротокол щодо водія про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП. Йому загрожуватиме до 340 гривень штрафу із ймовірним позбавленням прав.
Дивіться відео збиття дівчинки на Березняках у Києві: