Чоловік 1973 року народження. В його крові виявили 1.41 проміле.

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Деталі трагедії

Свідки інциденту розповіли, що п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. Після зіткнення чоловік впав та вдарився головою об бордюр. На жаль, шансів врятувати велосипедиста не було – він загинув на місці.

Поліцейські знайшли водія. Він каже, що нічого не знав про ДТП. Ймовірно, удар прийшовся у задню частину кузова.