Чоловік 1973 року народження. В його крові виявили 1.41 проміле.
Раніше ми писали Батько прощається з сином: подробиці трагічної смерті лікаря-травматолога у Києві
Деталі трагедії
Свідки інциденту розповіли, що п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. Після зіткнення чоловік впав та вдарився головою об бордюр. На жаль, шансів врятувати велосипедиста не було – він загинув на місці.
Поліцейські знайшли водія. Він каже, що нічого не знав про ДТП. Ймовірно, удар прийшовся у задню частину кузова.
- Велосипедист їхав проїзною частиною у крайній правій смузі.
- У цей час до нього підійшов нетверезий перехожий, який штовхнув власника велосипеда.