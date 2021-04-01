Заступник Кличка не виключає продовження жорсткого карантину в Києві після 16 квітня
Посилені карантинні обмеження у Києві можуть продовжити навіть після 16 квітня. Зроблять це, якщо ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не покращиться, а лікарні столиці залишатимуться вщент заповненими пацієнтами з тяжким перебігом COVID-19.
Джерело:Громадське радіо
Про це розровів заступник мера Києва Валентин Мондриївський. За словами чиновника, наразі спрогнозувати, як зміниться ситуація за першу половину квітня, неможливо.
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Локдаун можуть продовжити
Ми сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень,
– підкреслив заступник міського голови.
За попередню добу у Києві офіційно внесли до статистики 1 110 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли від COVID-19 44 людини.
Локдаун у Києві: що було раніше
Посилений карантин у Києві діє з 20 березня. Через це у столиці діють наступні обмеження:
- Торговельно-розважальні центри не працюють, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- Проводити релігійні заходи можна, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.
- Закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.
- Під заборону потрапили проведення спортивних заходів з глядачами.
- Заборонено масові заходи – розважальні, спортивні, культурні та рекламні тощо.
- Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.
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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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