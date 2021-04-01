Заступник Кличка не виключає продовження жорсткого карантину в Києві після 16 квітня

Джерело:Громадське радіо
Посилені карантинні обмеження у Києві можуть продовжити навіть після 16 квітня. Зроблять це, якщо ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не покращиться, а лікарні столиці залишатимуться вщент заповненими пацієнтами з тяжким перебігом COVID-19.
Про це розровів заступник мера Києва Валентин Мондриївський. За словами чиновника, наразі спрогнозувати, як зміниться ситуація за першу половину квітня, неможливо.
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Ми сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень,
– підкреслив заступник міського голови.
За попередню добу у Києві офіційно внесли до статистики 1 110 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли від COVID-19 44 людини.З 5 квітня у столиці починають діяти посилені норми карантину, які передбачають майже справжній локдаун. Зачиняються дитячі садочки та школи, а транспорт перевозитиме лише за спецперепустками.
Посилений карантин у Києві діє з 20 березня. Через це у столиці діють наступні обмеження:
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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу