Оскільки внаслідок карантину багато жителів Києва працюють або просто проводять більше часу вдома, у місцевій владі столиці вирішили відтермінувати традиційні гідравлічні випробування тепломереж.

Про це під час брифінгу розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, зазвичай випробування починали одразу після закінчення опалювального сезону. Через це величезна кількість людей залишалася без постачання гарячої води.

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Цього року випробування почнуться після 4 травня.

Вкрай болюче питання

Гідравлічні випробування надають змогу комунальникам знайти потенційно аварійні ділянки теплотрас та труб та підготуватися до наступного опалювального сезону.

У Києві зазвичай поступово відключають від постачання гарячої води окремі райони, а після випробувань мають їх включити. Через аварії та інші форс-мажорні обставини чимала кількість будинків завжди залишається без гарячої води ледве не до жовтня.

Втім, у тому числі саме завдяки вдало проведеним випробуванням опалювальний сезон 2020 – 2021 у Києві пройшов дуже успішно.

Цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що спричиняють пошкодження мереж. Однак, навіть за таких умов, нам вдалося знизити рівень аварійності на 15%. Це – результат системної модернізації тепломереж. За два останніх роки місто оновило 270 км трубопроводів,

– підкреслив Кличко.