Через карантин: у Києві почнуть відключати гарячу воду на місяць пізніше

Джерело:КМДА
Оскільки внаслідок карантину багато жителів Києва працюють або просто проводять більше часу вдома, у місцевій владі столиці вирішили відтермінувати традиційні гідравлічні випробування тепломереж.
Про це під час брифінгу розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, зазвичай випробування починали одразу після закінчення опалювального сезону. Через це величезна кількість людей залишалася без постачання гарячої води.
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Цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що спричиняють пошкодження мереж. Однак, навіть за таких умов, нам вдалося знизити рівень аварійності на 15%. Це – результат системної модернізації тепломереж. За два останніх роки місто оновило 270 км трубопроводів,
– підкреслив Кличко.