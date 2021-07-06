Надзвичайна подія сталася близько 00:30 на станції "Виставковий центр" синьої гілки метрополітену. Після закінчення першого дня фестивалю Atlas Weekend відвідувачі побігли до найближчої станції підземки.
Дивіться також Перший день Atlas Weekend: чим вражали хедлайнери заходу
Хоча вхід на станцію був обмежений для того, щоб у холі метро не сталося тисняви, вона утворилася у підземному переході та на вході до вестибюлю.
Відштовхували поліцію та ломилися на станцію
- У перший та безкоштовний для відвідування день фестивалю на ВДНГ у Києві зібралися десятки тисяч людей. Для того, щоб діставатися додому їм було комфортніше, влада столиці продовжила роботу метрополітену та наземного транспорту.
- Крім того, організатори фестивалю намагалися направити потік людей на сусідні станції метрополітену, однак їм це не вдалося. Не слухали відвідувачі Atlas Weekend й поліцейських та працівників підземки.
- Замість того, щоб розійтися по різних станціях, величезна кількість людей ринулася до піздемного переходу до найближчої станції. Там виявилась відчиненою одна з дверей, куди й почав прориватися натовп.
- Перегородити вхід до вестибюлю людям намагався лише один поліцейський, але його силою відштовхнули та прорвалися всередину.
Варто відзначити, що переважна більшість пасажирів підземки, які влаштували тисняву на "Виставковому центрі", перебували у приміщенні без масок. Втім, за дотриманням карантинних обмежень у столиці взагалі нікто не слідкує.
Дивіться відео тисняви у метро "Виставковий центр" у Києві: