Після Atlas Weekend у метро Києва тисячі людей без масок влаштували жахливу тисняву: відео

Серйозна тиснява виникла у підземному переході та на вході на станцію метро "Виставковий центр" у Києві вночі 6 липня. Тисячі відвідувачів фестивалю Atlas Weekend в один момент ринулися до підземки.

Надзвичайна подія сталася близько 00:30 на станції "Виставковий центр" синьої гілки метрополітену. Після закінчення першого дня фестивалю Atlas Weekend відвідувачі побігли до найближчої станції підземки.

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Хоча вхід на станцію був обмежений для того, щоб у холі метро не сталося тисняви, вона утворилася у підземному переході та на вході до вестибюлю.

Відштовхували поліцію та ломилися на станцію

У перший та безкоштовний для відвідування день фестивалю на ВДНГ у Києві зібралися десятки тисяч людей. Для того, щоб діставатися додому їм було комфортніше, влада столиці продовжила роботу метрополітену та наземного транспорту.

Крім того, організатори фестивалю намагалися направити потік людей на сусідні станції метрополітену, однак їм це не вдалося. Не слухали відвідувачі Atlas Weekend й поліцейських та працівників підземки.

Замість того, щоб розійтися по різних станціях, величезна кількість людей ринулася до піздемного переходу до найближчої станції. Там виявилась відчиненою одна з дверей, куди й почав прориватися натовп.

Перегородити вхід до вестибюлю людям намагався лише один поліцейський, але його силою відштовхнули та прорвалися всередину.

Варто відзначити, що переважна більшість пасажирів підземки, які влаштували тисняву на "Виставковому центрі", перебували у приміщенні без масок. Втім, за дотриманням карантинних обмежень у столиці взагалі нікто не слідкує.

Дивіться відео тисняви у метро "Виставковий центр" у Києві: