Після снігопаду Київ готується до повені – Кличко

У Києві готуються до можливої повені після снігопадів. У столиці обіцяють різке потепління на вихідних – об’єкти біля Дніпра можуть опинитись у зоні підтоплення.

Міський голова столиці розповів про це під час брифінгу.

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Виходячи з прогнозів синоптиків, великого підтоплення в столиці бути не повинно. Сніг буде танути не так швидко, і вода в річках перебуватиме в межах норми. Можливі проблеми біля об'єктів біля Дніпра, але їх не так багато. Департаменту муніципальної безпеки і головам районів доручено підготувати всі підрозділи на випадок повені,

– заявив Кличко.

Місцева влада має визначити об'єкти, які можуть постраждати. Також доручили організувати оперативні штаби та перевірити наявність техніки, яку можна задіяти для подолання наслідків повені.

Синоптики обіцяють, що найближчих вихідних очікується потепління. 20 лютого температура повітря підніметься в західних областях, а в неділю – по всій Україні.