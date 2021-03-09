Пів кілограма кокаїну в кавоварці: СБУ завадила контрабанді наркотиків з Іспанії

Джерело:СБУ
Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії ліквідували канал контрабанди кокаїну. Спецслужба затримала чоловіка, який отримав 0,5 кілограма кокаїну.
Оперативники та слідчі СБУ задокументували спробу налагодити незаконний канал постачання наркотиків в Україну.
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На Київщині громадянина однієї із країн Закавказзя затримали під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії.
У ньому в середині гейзерної кавоварки було приховано приблизно 0,5 кілограма кокаїну.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру.
До слова, роботу з блокування постачань провели спільно з Цивільною гвардією Іспанії.Зверніть увагу! Співробітники СБУ 8 березня затримали у Львові 26-річного командира взводу Національної академії сухопутних військ. Чоловік намагався продати чергову партію амфетаміну. Зловмиснику загрожує в'язниця.
Служба безпеки завадила контрабанді наркотиків з Іспанії / Фото СБУ
Пів кілограма кокаїну надійшли у кавоварці з Іспанії / Фото СБУ