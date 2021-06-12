Через ДТП ускладнений рух транспорту по мосту у напрямку правого берега міста.

Раніше У Києві біля Південного мосту у фури Glusko стався витік газу: відео

Аварія на Південному мосту Києва

На Південному мосту ДТП за участю 6 автомобілів. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня Південний міст перекривали. Все тому, що там стався витків автомобільного газу.

ДТП у Києві: останні інциденти

У Борисполі 10 червня сталася аварія за участю вантажівки. Власник фури здавав назад, але не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю торговельно-розважального центру. Раніше чоловіка позбавили прав, тому він не мав права сідати за кермо.

У ніч на 10 червня у Києві трапилася ДТП на Окружній – там Audi влетіла під фуру. В результаті аварії водія позашляховика відвезли в лікарню у важкому стані.

У Києві на Деміївській площі 9 червня рейсовий автобус "Київ – Маріуполь" зіткнувся міським. На щастя, ніхто не зазнав серйозних травм.

На Південному мосту зіткнулися 6 авто: дивіться карту