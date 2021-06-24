Окрім цього виявили й інші небезпеки біля водойм. Про це повідомили після проведення аналізу 18 червня.

До теми Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни та фото

Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички виявили на пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Чорторий";

"Центральний".

Окрім цього, на пляжах "Райдуга" та "Галерний" перевищений водневий показник.

Там купатись не варто

Фахівці закликали інформувати людей про небезпеку. Також акцентували на тому, що ці пляжі варто використовувати, як зони відпочинку. Однак не купатися там і не брати воду в питних фонтанчиках.

Управління Держпродспоживслужби в Києві повідомило про результати своїх досліджень Управлінню екології та природних ресурсів КМДА та Комунальному підприємству "Плесо".

Зверніть увагу! 14 червня на річці Берестова на Харківщині виявили ротавірусну інфекцію. Відповідно, купання там тепер вважають небезпечним. Однак це робити повністю не заборонили.