Комунальники активно готують міські пляжі Києва до відкриття. Офіційної інформації про перевірки про санітарні показники води у водоймах наразі немає, але, за словами керівника Держпродспоживслужби столиці Олега Рубана, від купання у Дніпрі слід утриматися через перевищення шкідливих речовин у воді.

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Взагалі ж, як стверджує начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний, сезон купання у Києві стартує після підняття температури води до +18 градусів, а також коли пляжі отримають відповідні санітарні паспорти.

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Список найпопулярніших пляжів Києва

Перелік місць, де воліють відпочивати кияни, може бути величезним. Багатьом подобається затишний пляж Тельбіна, інші ж воліють їздити до Гідропарку. Втім, наразі краще утриматися від купання у водоймищах, оскільки влада столиці поки що не визначилася із переліком річок та озер, де дозволять це робити. Однак лежати на теплому пісочку та насолоджуватися сонячними днями ніхто не забороняє.

Для цього відмінно підійдуть наступні пляжі:

"Чорторий";

"Передмістна Слобідка";

"Троєщина";

"Пуща-Водиця";

"Галерний";

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Центральний";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Райдуга";

Також для відпочинку без купання можна скористатися наступними зонами відпочинку:

"Біла";

"Верхня";

"Наталка";

"Редьчина";

"Міська";

"Березняки";

"Довбичка";

"Лісова";

"Русанівська коса";

"Русанівський канал";

"Алмазна";

"Осокорки";

"Сонячна";

"Совська балка";

"Святошин";

"Голуба";

"Синєозерна";

"Горбачиха";

Пляжі Києва на Дніпрі

Звісно ж, Київ славиться Дніпром! На березі цієї могутньої річки чимало чудових місць для відпочинку.

Пляж "Центральний"

Де: метро "Поштова площа", Труханів острів

Ціна: безкоштовно



Труханів острів у Києві

Почнемо з пляжу в центрі столиці. Щоб потрапити сюди, вам треба лише перейти Пішохідний міст на Труханів острів і ви на місці! Основні переваги: тут дуже гарна природа, є багато місця для пікніків, зовсім поруч центр. На території є безліч кафе з їжею, напоями на різні смаки і гаманці. Також тут є абсолютно безкоштовні душові кабінки та місця для переодягання. Працює туалет. Тут відносно чисто, є достатньо смітників.

Пляж "Золотий"

Де: метро "Гідропарк", міст Патона

Ціна: безкоштовно



Пляж "Золотий"

Любите відпочивати з мінімальною кількістю людей? Тоді вам на пляж "Золотий". Сюди важко добратися, тож людей тут завжди менше. Треба доїхати до станції метро "Гідропарк" і йти у зворотний бік від Венеціанського мосту до мосту Патона. До речі, тут значно чистіше, ніж на інших річкових пляжах Києва. Основні переваги: незабутній краєвид на Києво-Печерську лавру! Тут немає кафе чи розваг, тож не забудьте взяти перекус із собою. Але для вас обладнані туалет, кабінки для переодягання і навіть медичний пункт.

Пляж "Дитячий"

Де: метро "Гідропарк", міст Венеціанський

Ціна: безкоштовно



Пляж "Дитячий"

Сюди потрапити дуже легко. Пляж розташований зовсім поруч зі станцією метро. Основні переваги: пляж розрахований для відпочинку з дітьми. Також на прокат можна взяти парасолю, шезлонги. Поруч безліч закладів харчування.

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Пляж "Венеція"

Де: станція метро Гідропарк, Долобецький острів

Ціна: безкоштовно



Пляж "Венеція"

Пляж Венеція – один із найбільш популярних київських пляжів. Звідси відпочивальники можуть побачити берег Венеціанського острова, Русанівський канал і масив Микольська Слобідка. До пляжу легко дібратися. На громадському транспорті маршрут наступний: необхідно доїхати до станції метро "Гідропарк", після чого пройтися пішки до Венеціанського мосту – пляж буде праворуч.

Пляжі Києва на озері

Але не Дніпром єдиним. У Києві є безліч озер. Чимало з них обладнані гарними пляжами для відпочинку.

Озеро у Пущі-Водиці

Де: Святошинський район, Пуща-Водиця

Ціна: безкоштовно



Озеро у Пущі-Водиці

Почнемо з чарівного пляжу у Святошинському районі. Сюди важко і довго їхати, але воно того варте! Адже саме тут ви може відпочити у спокої і насолодитися свіжим повітрям. Це і є основною перевагою пляжу. Зі стандартних зручностей: туалет, кабінки для переодягання, смітники. Є шезлонги. До речі, тут в оренду можна взяти човен чи катамаран. Поруч є кафе, але тут нема такого широкого вибору харчування, як на центральних пляжах. Тож можна взяти перекусити щось із собою.

Озеро Тельбін

Де: Березняки, метро "Лівобережна", "Дружби народів"

Ціна: безкоштовно



Озеро Тельбін

Пропонуємо вам також відвідати озеро, відоме з часів Середньовіччя! У Дніпровському районі в житловому масиві Березняки розташоване мальовниче озеро Тельбін. Тут доволі чистий піщаний пляж, є також невеличкий платний на траві з шезлонгами. Є кабінки для переодягання. Також можна взяти на прокат човни і катамарани. Поруч безліч вуличної їжі, кафе та ресторанів. Навколо багато спортивних майданчиків для різних видів спорту.

Озеро Вербне

Де: метро "Оболонь"

Ціна: безкоштовно



Озеро Вербне

Це просто знахідка для людей, які мріють про відпочинок на природі! Озеро Вербне розташоване поміж безлічі дерев, тут спокійно і свіжо навіть у пекельну спеку. До речі, тут чимало рибалок. Для риболовлі або активного відпочинку можна орендувати човни і катамарани. Є місце для переодягання. Але тут немає шезлонгів і кафе. Тож збираючись сюди, не забудьте пледи, парасолі і обід.

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Озеро Райдуга

Де: вулиця Марка Черемшини, 17/13

Ціна: безкоштовно



Райдужне озеро

Пляж на Райдужному озері розташований в Дніпровському районі Києва на території колишньої Воскресенської слобідки, між Веселковим масивом і дачним селищем "Русанівські сади". Рекомендуємо це місце відвідати кожному, адже воно відкриває неймовірні краєвиди. Озеро доволі затишне та спокійне, ідеально підійде для відпочинку всієї сім'ї.

Відкриті басейни у Києві

Якщо ж у вас виникають сумніви щодо чистоти води у природних водоймах – пропонуємо вам відпочинок біля відкритих басейнів.

Басейн на ВДНГ

Де: ВДНГ

Ціна: для дітей 50 гривень у будні дні та 75 у святкові та вихідні. Для дорослих – 100 гривень у будні та 150 гривень у вихідні та на свята.



Де можна купатися в Києві 2021– басейн на ВДНХ

Шезлонги адміністратори наразі пересувати добровільно не дозволяють та просять приходити зі своїм рушником. У басейні на ВДНХ є туалети, кабінки для переодягання. Основна перевага зрозуміла сама собою: зручне добирання та невелика ціна.

Sky Family Park

Де: проспект Романа Шухевича

Ціна: вхід на територію – 50 гривень, діти до 10 років – безкоштовно.



Де можна купатися в Києві 2021 – Sky Family Park

Це найбільший відкритий басейн у Києві. 1500 квадратних метрів прохолоди, однак у зв'язку з пандемією, Sky Family Park пропонує лише для відпочинку зону басейну, тимчасово без роботи самого басейну. Для відвідувачів відкриті зони фуд-корту, пляжу, де можна позасмагати та паркової зони. Не працюють поки що дитячі розважальні зони.

Sky Family Park просить дотримуватися маскового режиму, правил гігієни, дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метри один від одного.

Olmeca Plage

Де: Броварський проспект, 5 м.

Ціна: вхід безкоштовний



Де можна купатися в Києві 2021 – Olmeca Plage

Olmeca Plage – це приватний пляжний комплекс з власною пристанню в Гідропарку, розташувався у районі Молодіжного пляжу. Басейн в Olmeca стандартний, 25-метровий. Втім можна прийти позасмагати, замовити улюблені страви і коктейлі та насолодитися літом. Оренда шезлонгу – 200 гривень, оренда парасольки – 100 гривень.