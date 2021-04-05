У Києві з 5 квітня транспорт працює в форматі спец перевезень. У Святошинському районі Києва затримали 18-річну дівчину, яка продавала спецперепустки для проїзду.

Поліцейські викрили її на автобусній зупинці. Правоохоронці запросили юну киянку для розмови до відділку.

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Що відомо про інцидент

18-річна киянка розмістила оголошення про продаж спецперепусток у фейсбуці.

У довідках для проїзду зазначалась одна з лікарень столиці.

Вона розказала правоохоронцям, що замовила посвідчення через інтернет у тій самій лікарні.

Киянка заплатила за них 5 тисяч гривень, а реалізувати планувала по 200 гривень за одну перепустку.



Правоохоронці вилучили нелегальні перепустки / Фото Нацполіція

Її затримали правоохоронці на гарячому. Бо навколо дівчини утворилось скупчення, яке привернуло увагу правоохоронців.

Частину перепусток правоохоронці забрали на експертизу, але декілька вона встигла продати.

Яка відповідальність за це правопорушення

Через правопорушення відкрили кримінальну справу про підроблення офіційних документів. Наразі вирішують питання про те, щоб їй повідомили про підозру.

Якщо провину киянки доведуть, їй може загрожувати штраф, адмінарешт або у крайньому разі – обмеження волі на строк до двох років. Тривають слідчі дії.

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