Невідомий стріляв у ремонтників "Київавтодору": є поранений – відео

У Печерському районі Києва вдень 21 квітня стріляли в працівників "Київавтодору". Невідомий чоловік почав суперечку з ремонтниками, а потім відкрив вогонь. На місце викликали екстрені служби. У столиці оголосили план перехоплення та затримали зловмисника.

Поранення отримав механізатор фрези. Зловмисника згодом затримали.

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Що відомо про інцидент

До конфлікту комунальники фрезеруали старе покриття Залізничного шосе та Військового проїзду. Вони розповіли, що стріляв водій білого Renault. Чому почалася суперечка – невідомо.

Що кажуть правоохоронці

Після конфлікту нападник поїхав з цього місця. Патрульна поліція Києва ввела в місті план "Сирена".

Автомобіль Renault, на якому поїхав чоловік, знайшли у Печерському районі. Однак підозрюваного там не було. Перехожі повідомили правоохоронцям, що розшукуваний пересів у автомобіль Volkswagen, як пасажир.

Авто зафіксували камери спостереження. Його зупинили на проспекті Валерія Лобановського. Патрульні затримали ймовірного нападника та вилучили пістолет. Він своєї вини не заперечував.

Конфлікт водія та ремонтника: відео dtp.kiev.ua