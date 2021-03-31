За даними Нацполіції, від початку 2021 року вже 6 дітей закінчили життя самогубством. Більшість з цих дітей вистрибували з вікон чи падали з висоти.

У київському управлінні Нацполіції запевнили, що продовжують розслідувати причини, що могли призвести до трагедії. Важливо В Одесі 15-річна дівчина вистрибнула з вікна 7 поверху: мала депресивний розлад Столичні правоохоронці також зазначили, що протягом усього 2020 року самогубства зчинили 5 дітей. Причин суїцидів наразі не з'ясовано. Поліцейські розслідують ці факти та встановлюють їхні причини,

– заявили у Нацполіції. В управлінні запевнили, що поліцейські ювенальної превенції активно співпрацюють із педагогами, соціальними працівниками, батьками, а також департаментом кіберполіції для запобігання самогубствам. Самогубство дітей: останні новини В Одесі 4 березня 18-річний юнак вистрибнув з 15 поверху. Це трапилось на вулиці Академіка Заболотного, 12.

У Києві 9 березня 14-річна школярка вистрибнула з 18 поверху. Перед цим вона подзвонила мамі й сказала, що йде додому з уроків малювання.

17 березня дев'ятикласниця однієї з місцевих шкіл Чернігова намагалася покінчити життя самогубством. Вона проковтнула багато таблеток із різних блістерів, які знайшла вдома.

Як розпізнати схильність дитини до самогубства / Інфографіка 24 каналу