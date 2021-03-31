Більше, ніж у 2020-го: з початку року в Києві 6 дітей наклали на себе руки
За даними Нацполіції, від початку 2021 року вже 6 дітей закінчили життя самогубством. Більшість з цих дітей вистрибували з вікон чи падали з висоти.
Джерело:"ГОРДОН"
У київському управлінні Нацполіції запевнили, що продовжують розслідувати причини, що могли призвести до трагедії.
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Столичні правоохоронці також зазначили, що протягом усього 2020 року самогубства зчинили 5 дітей.
Причин суїцидів наразі не з'ясовано. Поліцейські розслідують ці факти та встановлюють їхні причини,
– заявили у Нацполіції.
В управлінні запевнили, що поліцейські ювенальної превенції активно співпрацюють із педагогами, соціальними працівниками, батьками, а також департаментом кіберполіції для запобігання самогубствам.
Самогубство дітей: останні новини
- В Одесі 4 березня 18-річний юнак вистрибнув з 15 поверху. Це трапилось на вулиці Академіка Заболотного, 12.
- У Києві 9 березня 14-річна школярка вистрибнула з 18 поверху. Перед цим вона подзвонила мамі й сказала, що йде додому з уроків малювання.
- 17 березня дев'ятикласниця однієї з місцевих шкіл Чернігова намагалася покінчити життя самогубством. Вона проковтнула багато таблеток із різних блістерів, які знайшла вдома.
Як розпізнати схильність дитини до самогубства / Інфографіка 24 каналу
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