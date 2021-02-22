Податківець з Києва передавав бойовикам держтаємниці: його дружина працює в окупантів
Співробітник Державної фіскальної служби у Києві сприяв діяльності бойовикам на окупованих територіях. Правоохоронці підозрюють, що він розголошував відомості, що є державною таємницею.
Джерело:Офіс генпрокурора
Підполковник податкової міліції діяв, залучивши свою дружину. Вона проживає на окупованій території і працює в незаконному "міністерстві".
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Діяв спільно з дружиною
- Дружина податківця, що є громадяною України, проживає на непідконтрольній Україні території. Вона працює в структурі так званого "Міністерства доходів і зборів "ДНР".
- Чоловік контактував з бойовиками та виконував їх завдання розвідувального характеру.
- Через електронну пошту надсилав секретні дані.
Факти передачі даних бойовикам вже підтвердили
Зокрема, чоловік передавав дані:
- про особовий склад органів державної безпеки та розвідувальних органів України,
- їх податкову звітність,
- вибірку з митної бази стосовно зовнішньоекономічних операцій держпідприємств оборонного замовлення щодо сум контрактів, переліку експортованих товарів та кінцевих отримувачів,
- іншу інформацію, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.
Чоловіка затримали одразу ж після підтвердження факту передачі держтаємниці. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
Як повідомили у СБУ, під час обшуків у чоловіка вилучили техніку та документи, які беззаперечно підтверджують злочини. Чоловіку тепер загрожує до 15 років в'язниці.
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