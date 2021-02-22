Податківець з Києва передавав бойовикам держтаємниці: його дружина працює в окупантів

Співробітник Державної фіскальної служби у Києві сприяв діяльності бойовикам на окупованих територіях. Правоохоронці підозрюють, що він розголошував відомості, що є державною таємницею.

Підполковник податкової міліції діяв, залучивши свою дружину. Вона проживає на окупованій території і працює в незаконному "міністерстві".

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Діяв спільно з дружиною

Дружина податківця, що є громадяною України, проживає на непідконтрольній Україні території. Вона працює в структурі так званого "Міністерства доходів і зборів "ДНР".

Чоловік контактував з бойовиками та виконував їх завдання розвідувального характеру.

Через електронну пошту надсилав секретні дані.



Факти передачі даних бойовикам вже підтвердили

Зокрема, чоловік передавав дані:

про особовий склад органів державної безпеки та розвідувальних органів України,

їх податкову звітність,

вибірку з митної бази стосовно зовнішньоекономічних операцій держпідприємств оборонного замовлення щодо сум контрактів, переліку експортованих товарів та кінцевих отримувачів,

іншу інформацію, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.

Чоловіка затримали одразу ж після підтвердження факту передачі держтаємниці. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомили у СБУ, під час обшуків у чоловіка вилучили техніку та документи, які беззаперечно підтверджують злочини. Чоловіку тепер загрожує до 15 років в'язниці.

Затримання податківця – дивіться оперативне відео від СБУ