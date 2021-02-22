Податківець з Києва передавав бойовикам держтаємниці: його дружина працює в окупантів

22 лютого 2021 , 14:41
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Співробітник Державної фіскальної служби у Києві сприяв діяльності бойовикам на окупованих територіях. Правоохоронці підозрюють, що він розголошував відомості, що є державною таємницею.

Підполковник податкової міліції діяв, залучивши свою дружину. Вона проживає на окупованій території і працює в незаконному "міністерстві".

Тим часом За корупцію Тупицькому загрожує 3400 гривень штрафу, – НАЗК

Діяв спільно з дружиною

  • Дружина податківця, що є громадяною України, проживає на непідконтрольній Україні території. Вона працює в структурі так званого "Міністерства доходів і зборів "ДНР".
  • Чоловік контактував з бойовиками та виконував їх завдання розвідувального характеру.
  • Через електронну пошту надсилав секретні дані.


Факти передачі даних бойовикам вже підтвердили

Зокрема, чоловік передавав дані:

  • про особовий склад органів державної безпеки та розвідувальних органів України,
  • їх податкову звітність,
  • вибірку з митної бази стосовно зовнішньоекономічних операцій держпідприємств оборонного замовлення щодо сум контрактів, переліку експортованих товарів та кінцевих отримувачів,
  • іншу інформацію, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.

Чоловіка затримали одразу ж після підтвердження факту передачі держтаємниці. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомили у СБУ, під час обшуків у чоловіка вилучили техніку та документи, які беззаперечно підтверджують злочини. Чоловіку тепер загрожує до 15 років в'язниці.

Затримання податківця – дивіться оперативне відео від СБУ

Нагадаємо. Лише нещодавно у Харкові Служба безпеки України затримала місцевого мешканця, який працював на Головне управління Збройних сил Росії.