Податківець з Києва передавав бойовикам держтаємниці: його дружина працює в окупантів

Джерело:Офіс генпрокурора
Співробітник Державної фіскальної служби у Києві сприяв діяльності бойовикам на окупованих територіях. Правоохоронці підозрюють, що він розголошував відомості, що є державною таємницею.
Підполковник податкової міліції діяв, залучивши свою дружину. Вона проживає на окупованій території і працює в незаконному "міністерстві".
Тим часом За корупцію Тупицькому загрожує 3400 гривень штрафу, – НАЗК
Факти передачі даних бойовикам вже підтвердили
Зокрема, чоловік передавав дані:
Чоловіка затримали одразу ж після підтвердження факту передачі держтаємниці. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
Як повідомили у СБУ, під час обшуків у чоловіка вилучили техніку та документи, які беззаперечно підтверджують злочини. Чоловіку тепер загрожує до 15 років в'язниці.
Затримання податківця – дивіться оперативне відео від СБУНагадаємо. Лише нещодавно у Харкові Служба безпеки України затримала місцевого мешканця, який працював на Головне управління Збройних сил Росії.