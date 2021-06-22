Під час досудового слідства працівники Державного бюро розслідувань встановили, що чиновники податкової служби вступили в змову з кількома компаніями, які займаються реалізацією підакцизної продукції.
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Деталі злочинної схеми
Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, адже вони віднесені до ризикових. Натомість вони за хабарі не "помічали" грубих порушень податкового законодавства.
За наявною інформацією, протиправна схема діяла з середини 2020 року. Вона дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 мільярда гривень.
Результати обшуків у фігурантів справи
Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у Києві. Під час слідчих дій вилучили речі та документи, які долучать до матеріалів справи.
Зловмисникам загрожує ув'язнення до 6 років
Кримінальне провадження розпочали за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.
Наразі триває досудове розслідування.
Податківці завдали державі збитків на 2,5 мільярда / Фото ДБР