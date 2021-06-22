За гроші "не помічали" порушень: податківці завдали державі збитків на 2,5 мільярда

Правоохоронці викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків на суму у приблизно 2,5 мільярда гривень.

Під час досудового слідства працівники Державного бюро розслідувань встановили, що чиновники податкової служби вступили в змову з кількома компаніями, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

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Деталі злочинної схеми

Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, адже вони віднесені до ризикових. Натомість вони за хабарі не "помічали" грубих порушень податкового законодавства.

За наявною інформацією, протиправна схема діяла з середини 2020 року. Вона дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 мільярда гривень.

Результати обшуків у фігурантів справи

Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у Києві. Під час слідчих дій вилучили речі та документи, які долучать до матеріалів справи.

Зловмисникам загрожує ув'язнення до 6 років

Кримінальне провадження розпочали за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.



Податківці завдали державі збитків на 2,5 мільярда / Фото ДБР