Як зазначили у пресслужбі компанії, яка є постачальником тепла та гарячої води, податківці приходили для того, щоб отримати документальні підтвердження виконання умов угод КП з один із контрагентів.

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Посадовці підкреслили, що комунальники не є фігурантами кримінального провадження, через яке приходили правоохоронці.

Розслідують діяльність контрагента

Слідчі, які проходили до офісу Київтеплоенерго, вимагали від працівників компанії надати їм акти виконаних робіт та іншу документацію, яка стосувалася договору з іншою фірмою.

Слід зазначити, що запит правоохоронців стосувався діяльності посадових осіб Київтеплоенерго, хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства,

– розповіли у КП.

Попри той факт, що податківці нібито розслідують діяльність контрагентів, у Київтеплоенерго кажуть, що надали правоохоронцям всі необхідні документи та дані.

У ДФС кажуть про розкрадання грошей

Згідно з даними податківців, слідчі дії пов'язані з тим, що одне з підприємств Києва постійно перемагало у тендерах КП на загальну суму у понад 260 мільйонів.

Контрагент всі роботи виконував власними силами, але нібито не в повному обсязі.

Також, як стверджують податківці, представники приватної компанії нібито завищували вартість робіт та матеріалів, а також передавали частину робіт субпідрядникам. Закупівлю деяких матеріалів проводили у фіктивних фірм.

Експерти нарахували збитків від подібної діяльності на 10 мільйонів гривень.

Вже понад тиждень фіскали, поліцейські та детективи ДБР кожного дня проводять обшуки у різних департаментах КМДА. Представники правоохоронних органів кажуть про боротьбу з корупцією серед чиновників. Однак у команді Кличка наполягають, що слідчі дії пов'язані з політичною боротьбою з мером столиці.