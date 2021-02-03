Незабаром підрядники почнуть завершальний етап робіт з натягування вантових канатів нового мосту через Дніпро у Києві. Для цього доведеться тимчасово відключити все декоративне та зовнішнє освітлення конструкції.

Джерело: пресслужба КМДА

Як зазначають чиновники з комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", які займаються будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту, вантові канати почнуть тримати міст вже 1 березня.

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Принаймні вкластися у такі терміни планують підрядники.

Без тимчасових опор

Відключать підсвічування мосту, яке за короткий термін так полюбилося киянам, для робіт зі зняття навантажень з тимчасових опор. Їх фактично замінять вантові канати.

Коли ж після цього відкриють рух мостом для автомобілів, невідомо.

Раніше представники влади обіцяли ввести об'єкт в експлуатацію у неповному обсязі – без заїздів на Троєщину – ще минулого листопаду. Втім, плани чиновників змінилися, а відкриття мосту знову перенесли.