Для ліквідації пожежі рятувальникам довелося розбирати дах банківського відділення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину займання наразі намагаються встановити експерти.
Дивіться також У Львові посеред дороги вщент згорів Mercedes: водій отримав важкі опіки – фото
На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці.
Загорілося сміття
- Пожежа почалася близько 12:16 на даху банківського відділення у багатоповерхівці.
- Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що пожежа почалася з займання сміття на парапеті даху.
- Бійці ДСНС одразу приступили до ліквідації пожежі. О 12:43 загоряння локалізували, а ще за 7 хвилин – ліквідували.
Боролися з вогнем 12 вогнеборців за допомогою 3 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Скільком клієнтам та працівникам закладу довелося покидати приміщення на час пожежі, невідомо.