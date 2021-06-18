Для ліквідації пожежі рятувальникам довелося розбирати дах банківського відділення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину займання наразі намагаються встановити експерти.

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На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці.

Загорілося сміття

Пожежа почалася близько 12:16 на даху банківського відділення у багатоповерхівці.

Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що пожежа почалася з займання сміття на парапеті даху.

Бійці ДСНС одразу приступили до ліквідації пожежі. О 12:43 загоряння локалізували, а ще за 7 хвилин – ліквідували.

Боролися з вогнем 12 вогнеборців за допомогою 3 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Скільком клієнтам та працівникам закладу довелося покидати приміщення на час пожежі, невідомо.