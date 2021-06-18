На Подолі у Києві у багатоповерхівці горіло приміщення банку: фото

Загоряння даху відділення банку "Південний" сталося у Києві у дев'ятиповерхівці на вулиці Кирилівській, 127. Рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження вогню на квартири.
Для ліквідації пожежі рятувальникам довелося розбирати дах банківського відділення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину займання наразі намагаються встановити експерти.
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На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці.
Загорілося сміття
- Пожежа почалася близько 12:16 на даху банківського відділення у багатоповерхівці.
- Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що пожежа почалася з займання сміття на парапеті даху.
- Бійці ДСНС одразу приступили до ліквідації пожежі. О 12:43 загоряння локалізували, а ще за 7 хвилин – ліквідували.
Боролися з вогнем 12 вогнеборців за допомогою 3 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Скільком клієнтам та працівникам закладу довелося покидати приміщення на час пожежі, невідомо.