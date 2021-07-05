За даними місцевих спільнот у телеграм, конфлікт із масовою штовханиною стався між компаніями, які всю ніч гуляли після перегляду матчу між збірними Англії та України. Почалося все, за попередніми даними, з бійки між двома чоловіками.

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Чи постраждав хтось, внаслідок інциденту, наразі невідомо.

Все почалося з малого

Масова бійка на Подолі у Києві сталася близько 5 ранку 4 липня.

Як стверджують очевидці, ініціатором бійки був чоловік у білій футболці. Він нібито без якихось причин ударив іншого перехожого.

За потерпілого вступилися друзі. За нападника – його знайомі. То ж, за мить на Контрактовій вже билися кілька десятків вболівальників.

Щонайменше один з учасників штовханини отримав серйозний удар по обличчю та впав на асфальт.

Чи знадобилася комусь з фанатів збірної допомога медиків, невідомо. Наразі жодних офіційних коментарів про подію від поліції Києва не надходило.

Через що саме побилися перехожі, невідомо.

Дивіться відео масової бійки на Поштовій площі у Києві: