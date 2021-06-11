Сусіди літнього чоловіка, який облаштував добудову та справжній огород на власному балконі, боролися з ситуацією майже 3 роки. За словами жителів будинку, вони багато разів зверталися до комунальників з вимогами хоча б якось вплинути на власника квартири.

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Щодо чоловіка комунальники неодноразово складали приписи, згідно з якими він мав прибрати добудову.

Збирався самостійно демонтувати

Сусіди дідуся стверджують, що він облаштував на балконі справжній город та натягав туди величезну кількість землі. Оскільки саморобні конструкції могли не витримати навантаження, вони висловлювали своє занепокоєння.

Сам власник квартири, де стався інцидент, каже, що напередодні якраз збирався самостійно усунути порушення.

На самісінькому початку робіт з демонтажу зверху звалився шматок плити. За ним донизу посипалися десятки кілограмів землі та конструкції добудови.

Досить важкі предмети впали на ту частину двору, де нерідко ходили люди. На щастя, у цей момент внизу нікого не було.

На місці події працювали рятувальники КАРС, які демонтували залишки небезпечних конструкцій. На час цих робіт ділянку двору довелося перегородити для безпеки мешканців.

Чи покарають дідуся за облаштування добудови та її подальше падіння, невідомо.

Дивіться відео сюжету про обвал частини балкону у Києві: