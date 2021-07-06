Запис стрілянини, яка сталася між чоловіком та компанією невідомих біля райдержадміністрації, зробили очевидці з вікна адмінбудівлі. На відео чітко видно, що пістолетами користувалися щонайменше двоє учасників розбірок.

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Втім, затримали правоохоронці лише одного стрілка. Який був озброєний стартовим пістолетом.

Опір не чинив

Судячи з відео інциденту, між двома компаніями чоловіків стався конфлікт. Один з учасників отримав по обличчю.

Група людей зібралася в кутку площі, а у центрі перебував кремезний чолов'яга з пистолетом та мечем.

За хвилину після цього один з учасників інциденту відкрив по ньому вогонь з пістолету. Власник холодної зброї відповів тим саме.

Згодом представники однієї зі сторін конфлікту втекли. При цьому чоловік з мечем залишився на місці події.

Коли він намагався пояснити журналістам, що на нього стався напад, до нього підбігли правоохоронці.

Поліцейські застосували проти чоловіка газовий балончик та досить жорстко затримали його попри відсутність будь-якого опору. Пістолет виявився сигнальним, то ж, він не становив загрози для людей.

На місці події працювали слідчі. Вони кваліфікували інцидент як хуліганство.

Дивіться відео стрілянини біля Вишгородської РДА: