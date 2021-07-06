Запис стрілянини, яка сталася між чоловіком та компанією невідомих біля райдержадміністрації, зробили очевидці з вікна адмінбудівлі. На відео чітко видно, що пістолетами користувалися щонайменше двоє учасників розбірок.
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Втім, затримали правоохоронці лише одного стрілка. Який був озброєний стартовим пістолетом.
Опір не чинив
- Судячи з відео інциденту, між двома компаніями чоловіків стався конфлікт. Один з учасників отримав по обличчю.
- Група людей зібралася в кутку площі, а у центрі перебував кремезний чолов'яга з пистолетом та мечем.
- За хвилину після цього один з учасників інциденту відкрив по ньому вогонь з пістолету. Власник холодної зброї відповів тим саме.
- Згодом представники однієї зі сторін конфлікту втекли. При цьому чоловік з мечем залишився на місці події.
- Коли він намагався пояснити журналістам, що на нього стався напад, до нього підбігли правоохоронці.
Поліцейські застосували проти чоловіка газовий балончик та досить жорстко затримали його попри відсутність будь-якого опору. Пістолет виявився сигнальним, то ж, він не становив загрози для людей.
На місці події працювали слідчі. Вони кваліфікували інцидент як хуліганство.
Дивіться відео стрілянини біля Вишгородської РДА: