Подрузі убитої співробітниці кіберполіції Святослави Петрової повідомили про підозру. 38-річній жінці інкримінують умисне вбивство. Вже 9 березня суд обере їй запобіжний захід.

Наразі підозрювана затримана. Якщо у суді доведуть її провину, то жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Ймовірна версія – вбивство на побутовому ґрунті

Як повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко, запобіжний захід підозрюваній обиратимуть 9 березня. Також жінка має пройти психіатричну експертизу.

Відпрацьовували багато версій, в тому числі і професійну діяльність. Але остаточна, яка привела до розкриття — на побутовому ґрунті. Ми змогли за її свідченнями знайти знаряддя вбивства – ніж, яким вона наносила тілесні ушкодження,

– пояснив Крищенко.

Коротко про жорстоке вбивство Святослави Петрової: