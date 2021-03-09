Подрузі убитої поліцейської повідомили про підозру: далі психіатрична експертиза
Подрузі убитої співробітниці кіберполіції Святослави Петрової повідомили про підозру. 38-річній жінці інкримінують умисне вбивство. Вже 9 березня суд обере їй запобіжний захід.
Джерело:ТСН
Наразі підозрювана затримана. Якщо у суді доведуть її провину, то жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Ймовірна версія – вбивство на побутовому ґрунті
Як повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко, запобіжний захід підозрюваній обиратимуть 9 березня. Також жінка має пройти психіатричну експертизу.
Відпрацьовували багато версій, в тому числі і професійну діяльність. Але остаточна, яка привела до розкриття — на побутовому ґрунті. Ми змогли за її свідченнями знайти знаряддя вбивства – ніж, яким вона наносила тілесні ушкодження,
– пояснив Крищенко.
Коротко про жорстоке вбивство Святослави Петрової:
- Близько 03:00 7 березня тіло вбитої знайшли перехожі на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі.
- На тілі виявили ознаки насильницької смерті – численні ножові поранення, а при ній було поліцейське посвідчення.
- Згодом з'ясувалася, що жертва убивства – співробітниця кіберполіції Святослава Петрова.
- Затримали жінку, яку підозрюють у скоєнні злочину, вони з Петровою були подругами.
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