Як сталася подвійна ДТП

Спершу водійка Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo. Тоді на місце ДТП прибув аварійний комісар.

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І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто,

– мовиться у повідомленні.

Вочевидь, ситуацію ускладнили погодні умови. У той час на місці ДТП дощило.

В одній з автівок сиділа мама з 2 дітьми. Усі вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до Охматдиту.

Подвійна ДТП у Києві / Фото dtp.kiev.ua

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