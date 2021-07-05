Як сталася подвійна ДТП

Спершу водійка Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo. Тоді на місце ДТП прибув аварійний комісар. 

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І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто,
– мовиться у повідомленні.

Вочевидь, ситуацію ускладнили погодні умови. У той час на місці ДТП дощило. 

В одній з автівок сиділа мама з 2 дітьми. Усі вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до Охматдиту.

Подвійна ДТП у Києві / Фото dtp.kiev.ua

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