Карколомна подвійна ДТП у Києві: матір з дітьми у тяжкому стані госпіталізували
Джерело:dtp.kiev.ua
У Києві у неділю, 4 липня, на бульварі Дружби народів автомобіль врізався в автівку аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попередньої ДТП. Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.
Як сталася подвійна ДТП
Спершу водійка Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo. Тоді на місце ДТП прибув аварійний комісар.
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І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто,
– мовиться у повідомленні.
Вочевидь, ситуацію ускладнили погодні умови. У той час на місці ДТП дощило.
В одній з автівок сиділа мама з 2 дітьми. Усі вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до Охматдиту.
Подвійна ДТП у Києві / Фото dtp.kiev.ua
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