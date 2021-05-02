Інцидент трапився у Києві на вулиці Берлинського. Усі шестеро постраждалих потрапили до лікарні.
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Увечері 1 травня у Києві на вулицю Берлинського, 19 викликали швидку допомогу. Лікарям повідомили, що дитину схопили судоми.
- Бригада медиків із 3 людей прибула на місце та спробувала допомогти дитині. Аж раптом погано стало і її батькам.
- Лікарі негайно викликали ще одну бригаду колег. Та поки її чекали, відчули ті ж симптоми, що й постраждала родина.
- Усі шестеро у підсумку потрапили до лікарні. Дитина у важкому стані перебуває в ОХМАТДИТі, а її батьків та 3 медпрацівників – у Лікарні швидкої медичної допомоги.
Наразі невідомо, що спричинило інцидент. Розслідувати його будуть правоохоронці та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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