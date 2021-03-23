23 день весни: Київ накрила хурделиця – фото, відео

Джерело:24 канал
У Києві 23 березня знову пішов сніг. Схоже, що зима не хоче поступатися. Опади були короткочасними, але столицю встигло засипати білим.
Синоптики прогнозують, що й 24 березня в Україні буде прохолодно. Максимально протягом дня передбачається +2 +6 градусів, а найближчої ночі буде навіть мороз.
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Про це пише у фейсбуці метеорологиня Наталка Діденко.
Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірний практично повсюди в Україні. Вітер завіватиме з північного сходу, буде рвучким, до штормових поривів,
– пише вона.
23 березня у столиці також був сніг.
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У Києві 24-го березня вночі та вранці ймовірний сніг та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Колючий холодний вітер знижуватиме температуру комфорту. Температура повітря вночі -2-4, на околицях до -5 градусів, вдень у середу +3+5 градусів.
Синоптики кажуть, що чекати недовго – потепліє, хоча й не істотно, в кінці тижня.